Американский клуб звезды украинского спорта закрыл свой комплекс из-за коронавируса

"Короли" из Сакраменто, за которых выступает Алексей Лэнь, стали уже седьмой командой НБА, закрывшей свой лагерь

"Сакраменто Кингс" стала седьмой из 22 команд НБА, участвующих в рестарте сезона, которая закрыла тренировочной комплекс из-за положительных тестов на коронавирус в клубе. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик у себя в Twitter. Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у Алексея Лэня – украинского баскетболиста "Сакраменто".

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В среду "Кингз" отправятся в Орландо, где будут проходить все матчи НБА после возобновления сезона. И до тех пор тренировочный лагерь команды Алексея Лэня, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год, точно не откроется.

Отметим, что ранее свои тренировочные объекты из-за ситуации с коронавирусом закрыли "Денвер", "Бруклин", "Финикс", "Клипперс", "Милуоки" и "Майами".

Алексей Лэнь/Фото in the fields media LLC В тренде Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

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Ранее главный тренер "Сакраменто Кингз" Люк Уолтон поделился информацией о состоянии заразившихся коронавирусом игроков команды. "Бадди Хилд и Алексей Лэнь узнали о заражении в Сакраменто, а Джабари Паркер – в Чикаго, где он до сих пор находится, – отметил наставник "королей". – Лэнь, Паркер и Хилд уже намного лучше себя чувствуют. Положительный тест именно сейчас наверняка позволит игрокам выйти на площадку в Орландо".

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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