Еще один здоровенький: одноклубник украинца в НБА поправился после коронавируса

Еще одному известному спортсмену удалось выиграть дуэль у коронавируса. Сегодня опубликовали информацию, что выздоровел тяжелый форвард "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд. О том, что одноклубник украинца Святослава Михайлюка заразился коронавирусом, мы писали 15 марта.

24-летний американец Вуд уже полностью здоров после преодоления заражения коронавирусом. Об этом рассказал агент игрока Адам Пенсак. Издание The Detroit Free Press пишет, что Кристиан еще должен пройти несколько медицинских тестов и после них будет готов к выписке уже на этой неделе.

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Вчера утром мы сообщили, что тест Михайлюка на коронавирус оказался отрицательным. Вуд – один из десяти игроков НБА, у которых обнаружили коронавирус. Остальные баскетболисты "Пистонс" не заразились. Напомним, первым игроком самой сильной баскетбольной лиги мира с новым вирусом оказался француз Руди Гобер из "Юты".

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Смотрите, как тренировался украинец в "Детройте" Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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