Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Еще один здоровенький: одноклубник украинца в НБА поправился после коронавируса

26 марта, 17:52

Вадим Авдасев

Партнер Святослава Михайлюка по "Детройту", баскетболист Кристиан Вуд, пошел на поправку

Еще одному известному спортсмену удалось выиграть дуэль у коронавируса. Сегодня опубликовали информацию, что выздоровел тяжелый форвард "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд. О том, что одноклубник украинца Святослава Михайлюка заразился коронавирусом, мы писали 15 марта.

24-летний американец Вуд уже полностью здоров после преодоления заражения коронавирусом. Об этом рассказал агент игрока Адам Пенсак. Издание The Detroit Free Press пишет, что Кристиан еще должен пройти несколько медицинских тестов и после них будет готов к выписке уже на этой неделе.

Реклама

Вчера утром мы сообщили, что тест Михайлюка на коронавирус оказался отрицательным. Вуд – один из десяти игроков НБА, у которых обнаружили коронавирус. Остальные баскетболисты "Пистонс" не заразились. Напомним, первым игроком самой сильной баскетбольной лиги мира с новым вирусом оказался француз Руди Гобер из "Юты".

Читайте также о том, что чемпион Европы по волейболу из Франции победил коронавирус.

Смотрите, как тренировался украинец в "Детройте" Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА Детройт Пистонс коронавирус Святослав Михайлюк

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организмаБаскетбол
"Врач позвонил": украинский спортсмен с зарплатой 1,5 млн долларов раскрыл результат теста на коронавирусБаскетбол
"Японцы сейчас похожи на камикадзе – в кафе, ТРЦ скопление людей": капитан сборной о пандемии в ЯпонииБаскетбол
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрока
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрокаБаскетбол
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболуБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...