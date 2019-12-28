Баскетболист в слезах встретил маму, которую увидел впервые за три года

Мама Криса Силвы проделала путь в 10 тысяч километров

Крис Силва / Фото: Reuters

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Крис Силва впервые за три года увиделся с матерью, проживающей в Габоне

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Благодаря стараниям Национально баскетбольной ассоциации, в частности комиссионера лиги Адама Сильвера, Карин Минкоу Обамэ проделала путь в 10 тысяч километров, чтобы устроить своему сыну рождественский сюрприз.

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Силва покинул свой дом в 2012 году и за эти семь лет видел мать всего один раз.

Ранее мы рассказывали, что украинец в НБА разнес в пух и прах "колдунов" из Вашингтона. С помощью украинского защитника "Детройт" обыграл соперника с разницей в 30 очков.

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Как мы писали ранее, самый высокий игрок НБА стал дирижером оркестра. Под руководством сенегальского центрового "Бостона" Тако Фолла, чей рост составляет 231 см, была исполнена рождественская композиция под названием Sleigh Ride.

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