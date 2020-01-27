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"Брайант не мог пережить это": о подробностях катастрофы легенды НБА рассказал очевидец

27 января, 08:35

Вертолет баскетболиста падал и трещал, при этом было очень туманно

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

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В воскресенье, 26 января, в результате крушения вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джианна и еще семь человек. Очевидец крушения рассказал о последних мгновениях перед столкновением вертолета с землей. Также, по сообщениям The Mirror, перед падением вертолет звезды НБА кружил над местом аварии четверть часа.

"Это было неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но это было трудно разглядеть в деталях, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это", — приводит слова Джерри Кочаряна Los Angeles Times.

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Коби пользовался частным вертолетом еще со времен выступления за "Лос-Анджелес Лейкерс", где он провел всю свою карьеру – с 1996-го по 2016 год. Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. Ранее мы сообщали, как о гибели Брайанта самый дорогой футболист мира.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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