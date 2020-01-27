"Какой ужас!": реакция звезд на крушение вертолета и гибель Коби Брайанта

Что знаменитости говорят о смерти легендарного баскетболиста - от президента США до тренера сборной Украины

Коби Брайант погиб / Фото: Reuters

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В воскресенье не стало одного из самых ярких баскетболистов в истории – в аварии вертолета погиб Коби Брайант. Знаменитый спортсмен направлялся на тренировку дочери на частном вертолете. О причинах аварии пока не сообщается. Знаменитости из различных сфер реагируют на гибель баскетболиста в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп:

"По сообщениям великий баскетболист Коби Брайант и трое других людей погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости!"

Президент UFC Дана Уайт:

"Какой ужас!!! Покойся с миром, дружище", – написал Уайт в Twitter, разместив совместную фотографию с Брайантом.

Певец Джастин Бибер:

"Этого не может быть. Ты всегда воодушевлял меня, мамба. Твои лучшие фразы по сей день вызывают улыбку. Люблю тебя!".

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Тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на ужасную новость. На своей странице в Instagram Шевченко выставил фото легендарного баскетболиста, подписав: "Покойся с миром, Коби Брайант"

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Футбольный клуб "Милан":

"У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены слышать о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и болельщика россонери Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в этой трагической аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби".

Баскетболист Тони Паркер:

"Я убит горем из-за этой новости, ты был настоящей легендой и другом. Покойся с миром, Коби. Все мои мысли и молитвы сейчас с твоей женой и детьми".

Ранее появились видео с места крушения вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант.

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Баскетболист Шакил О'Нил:

"Мне не хватает слов, чтобы выразить всю боль, которую я испытываю в связи с трагической потерей моей племянницы Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя. Мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других погибших пассажиров. Сейчас мне очень плохо".

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар:

"Большинство людей будет помнить Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Но я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен", – написал Абдул-Джаббар в Twitter.

Самый дорогой футболист мира Неймар:

"В перерыве матча с "Лиллем" я решил полистать соцсети и увидел, что Коби погиб. Это очень печально для мира спорта и для всех нас. Горюют не только фанаты баскетбола – он сделал очень многое для спорта в целом. Я знал его, поэтому отпраздновал гол, чтобы отдать ему должное. Пусть земля ему будет пухом".

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