"Будут трубы и сожженные машины": ФБУ оставила в силе строгое наказание для "Днепра"

Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ) отклонил апелляцию "Днепра" на решение Директората чемпионата страны серьезно наказать клуб. Как мы писали, за оскорбления и угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на солидную сумму и отстранили от игр президента.
Поединок с "Киев-баскетом" проходил 1 декабря в Днепре, а через три дня Директорат принял решение о штрафе и дисквалификации. За то, чтобы отклонить апелляцию, проголосовали все члены Исполкома ФБУ.
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Решение чиновников прокомментировал президент ФБУ Михаил Бродский:
"Я благодарен "Днепру" за скандалы, ведь украинскому баскетболу без "Днепра" – никуда. Спасибо Валерию Кондратьеву и Игорю Коломойскому за то, что они дают деньги... Но никаких оснований так себя вести не было. И если мы это не остановим, будут трубы и спаленные машины".
Сейчас в украинской Суперлиге "Днепр" занимает второе место, имея два поражения в 12 матчах. Лидирует "Прометей", неожиданно проигравший "Одессе", и проведший на один поединок больше.
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