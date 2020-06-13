Бунт за океаном: бывший партнер "Короля" НБА подбивает 150 игроков завершить баскетбольный сезон

Одной из причин является давний конфликт Ирвинга со звездой Лиги и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом

В НБА намечается настоящий бунт: порядка 150 баскетболистов заокеанской Лиги сегодня планируют обсудить отказ от участия в возобновлении сезона-2019/2020, который намечен на 30 июля. Об этом сообщает Clutch Points. Напомним, что все оставшиеся поединки чемпионата пройдут в Орландо. Ранее мы сообщали, что игроков НБА перед матчами не будут проверять на наркотики.

Полторы сотни игроков выступают против возобновления сезона по нескольким причинам. Ряд из них выражают опасения в целесообразности доигровки и проживания в одном кампусе в условиях пандемии коронавируса. Часть игроков не считают возможным проведение матчей на фоне протестов в США, которые связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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Кайри Ирвинг / Фото: Instagram

Инициатором движения за отмену сезона в НБА называют защитника "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга. Одной из причин является давний конфликт Ирвинга со звездой Лиги и "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом. У Леброна есть хорошие шансы стать чемпионом с "Лейкерс" в нынешнем сезоне, что не устраивает Кайри, который выступал вместе с "Королем" в "Кливленд Кавальерс" и выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году. А в 2017 году Кайри покинул "Кавс".

Мы рассказали, как в эпоху коронавируса в США убирают залы после тренировки каждого игрока НБА.

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