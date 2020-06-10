Дезинфицируют мячи и кольца и пакуют в коробки: как в США убирают залы после тренировки каждого игрока

В "Бостон Селтикс" показали тренировочный процесс на клубной базе в условиях пандемии

Работники самого титулованного клуба НБА "Бостон Селтикс" показали, как организован тренировочный процесс на клубной базе в условиях пандемии. В сюжете на канале Swish Daily показано, что персонал клуба тщательно обрабатывает тренировочный зал. Ранее мы сообщали, что игроков НБА перед матчами возобновленного чемпионата не будут проверять на наркотики.

Работники "Селтикс" дезинфицирует кольца, щиты и мячи до и после индивидуальных занятий каждого игрока, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Все предметы, которые прошли обработку помещаются в специальные боксы и маркируются советующим образом. Также видно, как в масках и перчатках бросают мячи игроки "Бостона".

Читайте также: Возите паркет с собой: за океаном придумали, как обеспечить командам преимущество своей площадки

Реклама

Отметим, что Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА уже одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо, штат Флорида.

Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.

Смотрите, как баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о заражение коронавирусом

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама