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Марихуана в законе: игроков перед матчами не будут проверять на наркотики

9 июня, 11:03

Елена Павлова Елена Павлова

Зато баскетболистов будут тестировать на применение стимуляторов

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков договорились о проведении тестов для баскетболистов после возобновления сезона. В частности, игроков будут проверять на применение стимуляторов – сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Ранее мы писали, что украинская звезда НБА принял участие в протестах в США.

При этом, несмотря на то что лига и профсоюз достигли соглашения, тестирование на наркотики проводиться не будет. Таким образом, этим летом игроки смогут избежать отстранения и штрафов за потенциальное применение тот же марихуаны.

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Отметим, что Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА уже одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо, штат Флорида.

Магазин НБА в Нью-Йорке

Магазин НБА в Нью-Йорке / Фото: Reuters

Рестарт сезона, который приостановили в середине марта, запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, который бушует в США – почти 2 миллиона зараженных. А игроки будут проживать в специальном кампусе.

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наркотики марихуана профсоюз тестирование стимуляция НБА баскетболист

Источник: NBA.com

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