Марихуана в законе: игроков перед матчами не будут проверять на наркотики

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков договорились о проведении тестов для баскетболистов после возобновления сезона. В частности, игроков будут проверять на применение стимуляторов – сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Ранее мы писали, что украинская звезда НБА принял участие в протестах в США.
При этом, несмотря на то что лига и профсоюз достигли соглашения, тестирование на наркотики проводиться не будет. Таким образом, этим летом игроки смогут избежать отстранения и штрафов за потенциальное применение тот же марихуаны.
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Отметим, что Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА уже одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо, штат Флорида.
Рестарт сезона, который приостановили в середине марта, запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, который бушует в США – почти 2 миллиона зараженных. А игроки будут проживать в специальном кампусе.
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