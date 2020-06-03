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Возите паркет с собой: за океаном придумали, как обеспечить командам преимущество своей площадки

3 июня, 13:42

Елена Павлова Елена Павлова

Также одна из команд может получить первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях

Сильнейшая баскетбольная лига мира НБА вернется после карантина 31 июля.К продолжению сезона допустят только 22 лучших клуба, а финальный поединок планируют сыграть не позднее 12 октября. Все оставшиеся матчи должны пройти в одном городе – Орландо, что фактически лишит команды преимущества домашней площадки в плей-оф.

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Однако, по информации ESPN, существует несколько вариантов, как дать сеяным командам преимущество в матчах:

  • 1. Одна из команд получит первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях.
  • 2. Сможет назначить одного игрока, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести.
  • 3. Получит возможность взять дополнительный тренерский челлендж, чтобы оспорить судейское решение.
  • 4. Сможет привезти паркет со своей домашней арены, чтобы сохранить ощущение домашней площадки.
  • 5. Получит право выбрать отель для размещения.

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Ранее евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.

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НБА плей-офф паркет регламент

Источник: ESPN

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