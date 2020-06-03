Возите паркет с собой: за океаном придумали, как обеспечить командам преимущество своей площадки

Также одна из команд может получить первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях

Сильнейшая баскетбольная лига мира НБА вернется после карантина 31 июля.К продолжению сезона допустят только 22 лучших клуба, а финальный поединок планируют сыграть не позднее 12 октября. Все оставшиеся матчи должны пройти в одном городе – Орландо, что фактически лишит команды преимущества домашней площадки в плей-оф.

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Однако, по информации ESPN, существует несколько вариантов, как дать сеяным командам преимущество в матчах:

1. Одна из команд получит первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях.

2. Сможет назначить одного игрока, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести.

3. Получит возможность взять дополнительный тренерский челлендж, чтобы оспорить судейское решение.

4. Сможет привезти паркет со своей домашней арены, чтобы сохранить ощущение домашней площадки.

5. Получит право выбрать отель для размещения.

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Ранее евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.

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