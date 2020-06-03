Возите паркет с собой: за океаном придумали, как обеспечить командам преимущество своей площадки

Сильнейшая баскетбольная лига мира НБА вернется после карантина 31 июля.К продолжению сезона допустят только 22 лучших клуба, а финальный поединок планируют сыграть не позднее 12 октября. Все оставшиеся матчи должны пройти в одном городе – Орландо, что фактически лишит команды преимущества домашней площадки в плей-оф.
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Однако, по информации ESPN, существует несколько вариантов, как дать сеяным командам преимущество в матчах:
- 1. Одна из команд получит первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях.
- 2. Сможет назначить одного игрока, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести.
- 3. Получит возможность взять дополнительный тренерский челлендж, чтобы оспорить судейское решение.
- 4. Сможет привезти паркет со своей домашней арены, чтобы сохранить ощущение домашней площадки.
- 5. Получит право выбрать отель для размещения.
Ранее евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.
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