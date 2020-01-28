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"Дай мне силу с небес, брат!": опубликовано прощальное письмо Коби Брайанту, пробирающее до мурашек

28 января, 10:11

Леброн Джеймс поделился своими "разбитыми" чувствами и поклялся продолжить славный путь Коби

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Знаменитый нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в своем Instagram-аккаунте опубликовал трогательное письмо, адресованное погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту. Напомним, Коби находился в разбившемся вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джиджи. Ни легенда НБА, ни его дочь, ни остальные семь человек на борту на выжили.

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби Брайант и Леброн Джеймс / Фото: Getty Images

"Я еще не готов, но нужно высказаться. Я сижу и пытаюсь что-то написать, но каждый раз начинаю плакать, думая о тебе, милой Джиджи и той дружбе, что между нами была", – написал у себя в Instagram Леброн Джеймс, который буквально накануне гибели Коби Брайанта обошел его в списке самых результативных игроков в истории НБА

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"Совсем недавно я слышал твой голос. И представить себе не мог, что это был последний раз, когда мы разговариваем. Что за черт?! Я раздавлен и разбит! Я люблю тебя, старший брат. Мое сердце вместе с твоей женой Ванессой и твоими детьми"

INSTAGRAM

"Клянусь, что продолжу твой славный путь! Ты так много значишь для нас всех, особенно для болельщиков "Лейкерс". И теперь моя обязанность – продолжать твое дело. Дай мне силу с небес и присматривай за мной, брат. И я не подведу нас! Как много я еще хочу сказать, но просто не сумею сейчас, так как не могу сдержать эмоций. До встречи, брат!" – написал Леброн Джеймс на своей странице в соцсети

Напомним, после смерти Коби Брайанта вспыхнул расистский скандал: погибшего баскетболиста перепутали с Леброном Джеймсом. Телеканал BBC, допустивший ошибку в сюжете, попал под удары критики.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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баскетбол НБА Леброн Джеймс Коби Брайант

Источник: isport.ua

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