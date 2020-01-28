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Расистский скандал после смерти Коби Брайанта: погибшего баскетболиста перепутали с Леброном Джеймсом

28 января, 08:40

Телеканал BBC попал под удары критики из-за ошибки в сюжете о разбившемся на вертолете Брайанте

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби Брайант и Леброн Джеймс / Фото: Getty Images

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Британский телеканал ВВС допустил ошибку в репортаже о смерти легенды НБА Коби Брайанта. На видео, посвященном Коби, вместо Брайанта были показаны кадры выступлений другого известного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" – Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс и Коби Брайант. Фото – Getty Images

Редактор телеканала ВВС принес извинения за эту ошибку, но нарвался на обвинения в расизме.

"Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не выглядят одинаково. Если бы в ВВС работало больше чернокожих редакторов и продюсеров, то таких ужасных ошибок больше бы не повторялось", – написал у себя в Twitter Дэвид Ламми, член британской лейбористской партии.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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Напомним, 26 января в Калифорнии произошло крушение вертолета, на котором летел Коби Брайант со своей 13-летней дочерью Джианной. Ни легенда НБА, ни остальные восемь человек на борту на выжили.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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баскетбол Леброн Джеймс Коби Брайант

Источник: isport.ua

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