"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта Джиджи

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

26 января мир потрясла трагическая новость – в результате крушения вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Его вертолет разбился в городе Калабасас вблизи Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом на борту было еще девять человека, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна Мария-Онорэ. Все они погибли. Ранее мы сообщали все подробности гибели Брайанта: причины, реакция, пророчества.

Легенда НБА, получивший прозвище "Черная мамба", стал соучредителем тренировочного центра для профессиональных и любительских спортсменов в Таузенд-Оукс "Спортивная академия Мамба" в 2018 году. Там же занималась его дочь Джанна Мария-Онорэ или просто Джиджи, как его нежно называл отец. По информации СМИ, Коби вместе с дочерью направлялся в академию. В этот день девочка должна была провести свою очередную игру на паркете…

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Джиджи родилась 1 мая 2006 года – она была второй из четырех детей семейства Брайант. Вместе с матерью Ванессой и старшей сестрой Натальей они часто посещали игры отца за "Лос-Анджелес Лейкерс", когда тот еще играл в НБА. После завершения карьеры Брайант тренировал команду своей дочери "Лос-Анджелес Леди Мамба" и часто в своих соцсетях хвастался успехами Джиджи.

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В студии популярной программы "Джимми Киммел в прямом эфире" Коби признавался, что его дочь мечтает играть в WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации) в составе женской команды "Коннектикут Хаскис".

Хотя фанаты и говорили, что Коби должен был передать свое наследие сыну (у баскетболиста было четыре дочери), но девочка настаивала, что именно она продолжит прославлять знаменитую фамилию. "Баскетбольные гены, я целиком и полностью передал Джанне", – признавался как-то знаменитый баскетболист. И это были не просто слова. Он много времени проводил с дочерью, передавал ей свой опыт и переживал, когда у нее что-то не получалось.

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Поклонники юной баскетболистки даже дали ей прозвище "Мамбасита" (Mambacita – оригинал) по аналогии с ее отцом. Джанна вполне могла добиться высот в баскетболе, если бы не этот роковой полет.

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В воскресенье команда Джанны должна была сыграть с одногодками из Фресно "Леди Хит". Тренер этой команды Деметриус Портер рассказал, что все были шокированы случившимся, а сам он узнал о трагедии из сообщения в телефоне, пока его подопечные готовились к матчу.

"Мы пришли в спортзал, и все стояли на коленях и молились", – сказал Портер. "Мои девочки плакали и не верили. Они были рады сыграть против дочери Коби Брайанта и сфотографироваться с ним, но произошло это трагическое событие".

Он также вспомнил, что его команды мальчиков и девочек прибыли в Южную Калифорнию в субботу и даже встретили Брайанта менее чем за день до крушения вертолета. "Он раздал автографы и сфотографировался с моим сыном, его товарищами по команде и моей командой девушек", – добавил тренер.

Страница девочки в Instagram усыпана словами поддержки и сочувствия. Друзья и знакомые прощаются с ней, не сдерживая эмоций.

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