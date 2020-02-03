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"Детройт" должен удержать Михайлюка": украинского снайпера очень хотят заполучить другие клубы НБА

3 февраля, 22:13

Святослав нарасхват за океаном, но бедные "Пистонс" также в нем нуждаются

Свят Михайлюк в атаке

Свят Михайлюк в атаке / Фото: Reuters

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Клуб НБА "Детройт Пистонс", цвета которого защищает украинец Святослав Михайлюк, уже получают запросы на обмен нашего защитника. Об этом сообщает журналист ESPN Зак Лоу. Ранее мы писали, что Михайлюк провел лучший матч в НБА, забросив "Бостону" баззер со своей половины.

"Команды НБА присылают запросы в "Пистонс" по выходящему на рынок свободных агентов Кристиану Вуду и Святославу Михайлюку. Учитывая истекающий контракт Вуда, "Пистонс" могут заключить сделку. Я буду удивлен, если они отдадут Михайлюка за будущие активы", – отмечает журналист.

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"Детройт" беден на молодые таланты среди игроков периметра. Михайлюк реализует 43% трехочковых в этом сезоне при большом количестве попыток, что стало приятным сюрпризом. У "Детройта" есть опция команды в низкооплачиваемом контракте Михайлюка на следующий сезон. "Пистонс" должны удержать его", – пишет Лоу для detroitbadboys.com.

Михайлюк удачно выполняет трехочковые броски

Михайлюк удачно выполняет трехочковые броски / Фото: Reuters

Святослав в этом сезоне набирает в среднем 8,9 очка, делает 1,7 подбора и 1,7 передачи при точности из-за дуги 42,5%. Михайлюк получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА. Он стал всего вторым украинцем в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на матч молодых звезд приглашали украинского центрового Виталия Потапенко. Состоится звездный уик-энд-2020 15-16 февраля в Чикаго.

Смотрите, как тренируется Святослав Михайлюк в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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