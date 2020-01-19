Украинец Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА в матче против команды Лэня

Украинский баскетболист клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк обновил собственный рекорда результативности в НБА в поединке против "Атланты Хокс" (136:103), за который выступает другой наш соотечественник Алексей Лэнь, правда, сегодня участия в матче он не принимал. Ранее мы писали, что Лэнь получил травму.

Михайлюк провел на паркете 29 минут, заработал рекордные для себя 25 очков, сделал три перехвата и две передачи. Украинец стал вторым игроком "Детройта" по результативности после Деррика Роуза (27 очков). Интересно, что свой предыдущий рекорд Михайлюк установил всего несколько дней назад в матче против "Бостон Селтикс". Уроженец Черкасс к тому же поразил публику точным броском со своей половины площадки вместе с сиреной.

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Добавим, что "Детройт" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, "Атланта" находится замыкает таблицу.

В недавнем матче Михайлюк получил в "Детройте" больше всех времени в матче с "Нью-Орлеаном". Правда, его команда уступила в овертайме и пока не попадает в зону плей-офф.

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Неизвестный устроил стрельбу на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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