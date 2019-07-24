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"Днепр" узнал соперника в квалификации Кубка Европы

24 июля, 13:58

В октябре украинский клуб встретится с белорусским "Борисфеном"

Результаты жеребьевки Кубка Европы
Результаты жеребьевки Кубка Европы. Фото: Instagram

Полуфиналист прошлого сезона чемпионата Украины по баскетболу и действующий обладатель Кубка Украины "Днепр" узнал соперника в квалификации Кубка Европы FIBA. Команда Дениса Журавлева встретится с вице-чемпионом Беларуси "Борисфеном". Поединки пройдут 2 и 9 октября. Первый матч украинцы, как сеянные, сыграют на выезде.

Напомним, "Киев-Баскет" узнал первых соперников в квалификации Лиги чемпионов FIBA. Столичный клуб встретится с действующим чемпионом Австрии "Капфенбергом". Матчи состоятся 26 и 29 сентября.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Мы сообщали, что в сборной Украины начались разборки после провала на женском Евробаскете-2019. Наша команда потерпела три поражения и не смогла выйти из группы.

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Тег баскетбол, БК Днепр, Кубок Европы ФИБА

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XSport

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