Дожимали "Левски" в тишине: "Киев-Баскет" выиграл второй кряду матч Кубка Европы

Победа "Киев-Баскета" / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" одержал вторую победу в групповом раунде Кубка Европы ФИБА. В Софии команда Айнарса Багатскиса уложила на лопатки местный "Левски" – 83:76. Ранее мы писали, что белорусские "Драконы" загоняли "Днепр".

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Гости захватили лидерство с первых минут, стараясь не давать болгарам разгонять свои атаки и благодаря небольшому преимуществу в реализации и в игре под щитами к большому перерыву сколотили себе гандикапчик в пять очков, а затем увеличил до девяти. Однако ближе к конку третьей четверти "Левски", подгоняемый своей публикой, практически развернул игру, нивелировав отставание и выйдя вперед 62:61.

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Но латвийский наставник "Киев-Баскета" Айнас Багатскиса сумел найти нужные слова для своих подопечных, которые вполне уверено отыграли заключительную часть матча. Ошарашенные трибуны стихли и в наступившей тишине гости спокойно довели дело до победы. Самым результативным игроком у киевлян стал Кейси Шеперд – 21 очков, Вячеслав Петров собрал больше всех подборов – 8. Эффективность на уровне Шеперда показал новичок столичного коллектива Богдан Близнюк – 10 очков и 7 подборов.

В третьем матче группового этапа лидеры группы "Киев-Баскет" и "Цмоки-Минск" встретятся между собой 5 ноября в столичном Дворце спорта. Ранее мы писали, что "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра" в Кубке Европы FIBA.

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