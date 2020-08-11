Две украинские команды допустили к еврокубку без квалификации: как объяснили такое решение

Клубы из Киева и Каменского начнут сразу с группового турнира

Международная федерация баскетбола изменила формат Кубка Европы на новый сезон. Поскольку на участие в соревнованиях подано меньше заявок, они состоятся без квалификационного этапа. И эта ситуация оказалась на руку командам украинской Сурперлиги. Ранее мы сообщали, что украинский игрок после рождения сына будет выступать за "Барселону".

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Непосредственно для участия в Кубке Европы ФИБА зарегистрировались 16 клубов. Среди них два украинских: "Киев-Баскет" и "Прометей". Еще 12 команд из квалификации Лиги чемпионов претендуют на 11 мест в Кубке Европы ФИБА. Всего в сезоне-2020/21 должны выступить до 27 участников. Они будут разделены на семь групп по три-четыре команды.

"Киев-Баскет" – "Прометей" / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

Также в квалификации Лиги чемпионов выступит чемпион Украины "Днепр". А в случае неудачи в этом турнире, команда Дениса Журавлева сможет претендовать на попадание в Кубок ФИБА-Европа.

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В женском Еврокубке выступит недавно созданная команда "Прометея". Всего в регулярном сезоне турнира сыграют 32 клуба. "Прометей" сразу попал в число участников регулярного сезона.

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