Квалификация Лиги чемпионов для Украины: имя первого соперника и дальнейшая сетка

Сегодня в Швейцарии ФИБА провела жеребьевку баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21. Своего соперника по первому раунду квалификации узнал и единственный представитель Украины в этом турнире – чемпион страны "Днепр", который дебютирует в ЛЧ.

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На начальной стадии отбора лучшей команде Суперлиги прошлого сезона выпал нидерландский "Донар" из Гронингена. Матчи "Днепра" состоятся 15 и 18 сентября. Первый из них будет сыгран в Украине.

Во втором круге квалификации Лиги чемпионов ФИБА победитель пары "Днепр" – "Гронинген" встретится с победителем тандема "Ираклис" (Греция) – "Керавнос" (Кипр). Встречи пройдут 22 и 25 сентября. Первый матч состоится на площадке представителя греко-кипрской пары.

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Все поединки квалификации состоятся в формате двухматчевого противостояния – дома и в гостях. Команда, которая выиграет во втором раунде, выходит в регулярный чемпионат Лиги чемпионов и будет играть в группе B. Групповой этап турнира стартует 13 октября.

БК "Днепр" / Фото: БК Днепр

Напомним, что из-за коронавируса украинскую Суперлигу завершили досрочно, а титул достался "Днепру", который на тот момент лидировал в турнирной таблице. В прошлом сезоне днепряне, преодолев квалификацию, выступали в основном раунде Кубка Европы ФИБА, но не сумели пройти дальше после первого группового раунда турнира.

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