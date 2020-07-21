Известный украинец пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере и уже тренируется

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лэнь, который в США заразился коронавирусом рассказал, как чувствовал себя во время болезни и в каком состоянии находится сейчас. В конце прошлой недели Лэнь получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА – сообщает NBC Sports.

"22 июня я сдал позитивный тест на коронавирус и следующие 24 дня подряд мои тесты были позитивными. Все эти три недели я находился на карантине. Примерно на второй неделе болезни у меня появились симптомы: я перестал чувствовать запахи, потерял вкус, было небольшое стеснение в груди. Нельзя сказать, что мне было страшно, но симптомы болезни присутствовали. Наконец, в пятницу, я сдал два негативных теста подряд и получил возможность приехать сюда. С тех пор я нахожусь в Орландо. Чувствую себя неплохо, но нужно дать телу вернуться в форму. Главное, что мои легкие и мое сердце в порядке. Все хорошо", – рассказал Лень в интервью ютуб-каналу ABC10.

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Алексей Лэнь / Фото: Instagram

"Здорово вернуться в команду, быть рядом с командой. Да, я не работаю с ними полноценно, но нахожусь рядом. Еще более прекрасное чувство – наконец покинуть гостиничный номер, – признается украинец. – Я не тренировался почти месяц и спешить не стоит. Думаю, это самый продолжительный период без баскетбола за всю мою карьеру. В первую очередь, хочется вернуть себе взрывную способность и уверенность при резкой смене направлений. Через несколько дней мы планируем провести бросковую тренировку — важно увидеть, как поведет себя тело. Я очень надеюсь быть в строю к первой игре возобновленного сезона, но медицинский штаб говорить мне не спешить".

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей. "Сакраменто Кингз" вернутся 31 июля против "Сан-Антонио Сперс".

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Смотрите, как Алексей Лэнь играл за "Сакраменто Кингз" против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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