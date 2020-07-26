Горячие массажистки: как игроки НБА справляются с отсутствием половой жизни в изоляции

Нельзя привезти в «пузырь» семью, но у вас может быть личный тренер или мастер массажа

Обозреватель The Athletic Маркус Томпсон рассказал, как баскетболисты НБА справляются с отсутствием половой жизни в изоляции в Орландо. Он сообщил, что некоторые массажистки и персональные тренеры могут оказывать "дополнительные услуги" игрокам в кампусе НБА в Орландо. Ранее мы писали, что игрок сборной Украины впервые в заявке на матч после заражения коронавирусом.

"Из того, что мне сказали, люди уже работают над этим. Нельзя привезти в "пузырь" семью, но у вас может быть тренер или массажист. Мне сказали, что там есть довольно горячие массажистки. Есть пара персональных тренеров, ну, вы знаете… В общем существуют обходные пути", — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

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Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что отсутствие половой жизни у баскетболистов НБА в условиях длительной изоляции может привести к срыву рестарта сезона. Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей. А сезон растянется до первой половины октября.

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