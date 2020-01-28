Эхо американской трагедии: в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта

В "Хаскис", одной из сильнейших программ в женском студенческом баскетболе США, почтили память 13-летней Джиджи Брайант, дочери знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который также погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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По слухам, у Брайантов были предварительные договоренности с "Хаскис" на предмет возможных выступлений Джиджи в этой программе в будущем.

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На фоне трагических событий в "Хаскис" перед очередным матчем выложили на скамейку майку с номером 2, под которым выступала Джиджи. "Мамбасита – "Хаски" навсегда!" – сказано в подписи к фото, к которому прикреплено сердечко. Мамбасита – прозвище разбившейся вместе со своим легендарным отцом Джиджи.

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Смотрите, как шикарно играла дочка Коби Брайанта Джиджи

Джианна-Мария Видео: Instagram

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Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

Напомним, вместе с легендарным Коби Брайантом и его 13-летней дочкой погибли еще семь человек. Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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