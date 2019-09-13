"Эпичная заруба с двумя овертаймами": определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу

Испания - Австралия / Фото: Twitter

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Сборная Испании по баскетболу одержала победу в полуфинальном матче чемпионата мира, обыграв команду Австралии. Ранее мы писали, что болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу.

Первую четверть Испания выиграла с преимуществом в одно очко, однако на большой перерыв лидерами ушли австралийцы, которые во второй десятиминутке набрали на шесть очков больше.

В третьей четверти испанцы вновь набрали на одно очко больше, чем австралийцы. В заключительной десятиминутке Испания отыграла еще четыре очка, и основное время матча закончилось вничью: 71:71.

Судьба матча решилась во втором овертайме, где успех отпраздновала сборная Испании. Окончательный счет матча — 95:88.

Соперником Испании в финале чемпионата мира станет победитель противостояния сборных Аргентины и Франции. Австралия сыграет в матче за третье место, который, как и финал, пройдет 15 сентября.

Напомним, что американцы сенсационно вылетели с ЧМ по баскетболу. В четвертьфинале американцев деклассировала Франция. До этого США не проигрывали 58 матчей кряду.

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