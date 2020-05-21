Это шедевр: красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей

Американская художница Барбара Линн Хелман на своей странице в Instagram похвасталась своим новым шедевром. Девушка выложила из игральных костей портрет легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана. Для этого ей понадобилось 5 300 кубиков. Ранее мы писали, что Джордан обошел Леброна в борьбе за звание лучшего игрока НБА всех времен.

"Эта работа вернула ностальгию по детству", – подписала свое творение Барбара и призналась, что оно является самым детализированным из всех ее картин.

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Ранее девушка создала потрет другого знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в конце января в авиакатастрофе. Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертов.

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Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

Смотрите, как в этом году завершился Матч всех звезд НБА:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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