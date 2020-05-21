Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Это шедевр: красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей

21 мая, 17:25

Александр Трикиша

На создание картины ушло 5300 кубиков

Американская художница Барбара Линн Хелман на своей странице в Instagram похвасталась своим новым шедевром. Девушка выложила из игральных костей портрет легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана. Для этого ей понадобилось 5 300 кубиков. Ранее мы писали, что Джордан обошел Леброна в борьбе за звание лучшего игрока НБА всех времен.

"Эта работа вернула ностальгию по детству", – подписала свое творение Барбара и призналась, что оно является самым детализированным из всех ее картин.

INSTAGRAM

Ранее девушка создала потрет другого знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в конце января в авиакатастрофе. Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертов.

INSTAGRAM

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

Смотрите, как в этом году завершился Матч всех звезд НБА:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

портрет баскетбол Коби Брайант Майкл Джордан

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Роме было 44 года": от коронавируса скончался врач самого титулованного клуба РоссииБаскетбол
Вместо спортзала крепость, пережившая атаку Османской империи: где приходится тренироваться в пандемию
Вместо спортзала крепость, пережившая атаку Османской империи: где приходится тренироваться в пандемиюБаскетбол
Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертов
Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертовБаскетбол
Известный украинский баскетболист
Известный украинский баскетболист "Комар" впал в кому, получив серьезную травмуБаскетбол
И гражданство в придачу: украинский центровой перешел в израильский клуб и получит новый паспорт
И гражданство в придачу: украинский центровой перешел в израильский клуб и получит новый паспортБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...