Вожак "Быков" обошел Леброна в борьбе за звание лучшего игрока НБА всех времен

В десятке есть Коби Брайант и Шакил О'Нил

Пресс-служба телеканала ESPN создала собственный рейтинг 74 лучших игроков в истории НБА. Приглашенные эксперты провели тысячи сравнений. Они рассматривали общую ценность выступлений и наиболее успешные моменты карьер баскетболистов. Ранее мы сообщали, что составлен список самых переоцененных спортсменов в мире.

В итоге рейтинг возглавил шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и легенда "Чикаго Буллз" 1990-х Майкл Джордан. На втором месте после Его Воздушества расположился лучший баскетболист современности, трехкратный чемпион НБА и двукратный обладатель олимпийского "золота" Леброн Джеймс, который с 2018 года защищает цвета "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Еще одна легенда Национальной ассоциации, ее пятикратный чемпион и вожак "Лейкерс" 1980-х Карим Абдул-Джаббар — на третьем месте. Но он до сих пор является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА – 38 387.

Топ-10 игроков НБА за всю историю:

10. Шакил О'Нил

9. Коби Брайант

8. Тим Данкан

7. Ларри Берд

6. Уилт Чемберлен

5. Мэджик Джонсон

4. Билл Расселл

3. Карим Абдул-Джаббар

2. Леброн Джеймс

1. Майкл Джордан

Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

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