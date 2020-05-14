Вожак "Быков" обошел Леброна в борьбе за звание лучшего игрока НБА всех времен

Пресс-служба телеканала ESPN создала собственный рейтинг 74 лучших игроков в истории НБА. Приглашенные эксперты провели тысячи сравнений. Они рассматривали общую ценность выступлений и наиболее успешные моменты карьер баскетболистов. Ранее мы сообщали, что составлен список самых переоцененных спортсменов в мире.
В итоге рейтинг возглавил шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и легенда "Чикаго Буллз" 1990-х Майкл Джордан. На втором месте после Его Воздушества расположился лучший баскетболист современности, трехкратный чемпион НБА и двукратный обладатель олимпийского "золота" Леброн Джеймс, который с 2018 года защищает цвета "Лос-Анджелес Лейкерс".
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Еще одна легенда Национальной ассоциации, ее пятикратный чемпион и вожак "Лейкерс" 1980-х Карим Абдул-Джаббар — на третьем месте. Но он до сих пор является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА – 38 387.
Топ-10 игроков НБА за всю историю:
10. Шакил О'Нил
9. Коби Брайант
8. Тим Данкан
7. Ларри Берд
6. Уилт Чемберлен
5. Мэджик Джонсон
4. Билл Расселл
3. Карим Абдул-Джаббар
2. Леброн Джеймс
1. Майкл Джордан
Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.
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