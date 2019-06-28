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Евробаскет-2019: где смотреть матч Украина – Латвия

28 июня, 16:46

Список трансляций поединка второго тура женского чемпионата Европы по баскетболу

Фото: AFP

В пятницу, 28 июня, женская сборная Украины по баскетболу проведет второй матч группового этапа финальной части чемпионата Европы 2019 года. Соперником нашей команды станет хозяйка турнира команда Латвии. Матч Евробаскета-2019 начнется в 18:30 по киевскому времени и в прямом эфире будет показан на телеканале Xsport.

Обе команды стартовали на турнире с поражения – Украина проиграла действующим чемпионкам Европы испанкам (77:95), а Латвия уступила Великобритании (60:74). На данный момент команды имеют по одному баллу, но латвийки опережают нас за счет лучшей разницы мячей, а в плей-офф, напомним, выходят три команды из группы – первая сразу в четвертьфинал, а вторая и третья – в 1/8 финала.

Букмекеры считают Украину фаворитом матча: коэффициент на победу нашей команды равняется 1.65, на победу Латвии – 2.25.

Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, женская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2019

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Сегодня|Спорт

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