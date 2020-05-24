Форму лучшего баскетболиста всех времен продали на аукционе за невероятную сумму

Комплект формы Майкла Джордана обошелся покупателю почти в 300 тысяч долларов

Популярность легендарного баскетболиста Майкла Джордана с годами, похоже, не уменьшается. Подтверждением этому становятся новости о продаже его вещей за огромные деньги. Месяц назад с молотка ушла "майка мечты" Майкла Джордана – с Олимпиады-1992. Теперь пришла очередь его клубной форме.

С "Чикаго Буллз" Джордан выиграл шесть титулов НБА: в 1991-93 и 1996-98 годах. Минувшей ночью стало известно, что майку и шорты Майкла времен второго пришествия в стан "Быков" продали на аукционе за 288 тысяч долларов! Эта сумма стала рекордной для игровой формы легенды баскетбола. Хотя стартовая цена составляла "всего" 75 тысяч.

Интересно, что в этом комплекте формы Джордан провел далеко не лучший матч в карьере. 18 апреля 1997. "Чикаго" проиграл "Детройту" со счетом 91:108, а сам Джордан набрал всего 18 очков, хотя в среднем в том сезоне набирал 26.

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