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Начинала с 25 000 и взлетела до небес: с молотка ушла "майка мечты" Майкла Джордана

21 апреля, 11:09

Елена Павлова

В ней шестикратный чемпион НБА выиграл Олимпийские игры

Игровая форма легендарного американского баскетболиста НБА Майкла Джордана с подписью Его Воздушества была продана на аукционе за 216 тысяч долларов – сообщает Clutch Points. Ранее мы писали, словенский вундеркинд обновил очередной рекорд в НБА и догнал самого Джордана.

Интересно, что это майка национальной сборной США времен Олимпийских игр 1992 года. Тогда американцы выиграли золотые медали и получили прозвище "Дрим Тим". Интересно, что стартовая цена майки составила 25 тысяч долларов, но за нее развернулась серьезная борьба. Отметим, что Майкл является шестикратным чемпионом НБА вместе с "Чикаго Буллз" — защитник брал титулы с 1991-го по 1993 год и с 1996-го по 1998-й.

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Ранее мы сообщали, чтолегендарный Майкл Джордан выиграл у китайцев дело об использовании его имени. Компания Qiaodan Sports использовала в производстве одежды и обуви китайский перевод имени баскетболиста без согласия американца.

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