Гениальный европеец переписывает рекорды НБА: пало достижение самого Абдул-Джаббара

Если словенский уникум Лука Дончич не сбавит обороты, которые он набрал в своем втором сезоне в НБА, то в национальной ассоциации скоро не останется не побитых им рекордов. Очередное достижение 21-летний защитник "Даллас Маверикс" установил во втором матче первого раунда плей-офф НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" – 127:114. Ранее Лука Дончич побил очередной рекорд Майкла Джордана.

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В поединке против "Клипперс" словенский вундеркинд набрал 28 очков и стал самым результативным игроком в первых двух матчах плей-офф в истории НБА, обойдя по этому показателю легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара – пишет FOX Sports Southwest. По итогам двух встреч с "Клипперс" на счету Дончича 70 очков, рекорд Абдул-Джаббара — 69 очков.

Получить больше игрового времени и набрать больше баллов Дончичу помешал перебор фолов. Лука быстро получил 5 персональных замечаний, из-за чего был вынужден значительный период провести на скамейке.

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Благодаря победе над "Клипперс" "Даллас" сравнял счет в серии — 1:1. Хотя до начала раунда мало кто делал ставки на "Маверикс" в этом противостоянии.

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"Мы можем сказать, что у нас есть шансы в этой серии с "Лос-Анджелесом", хотя многие нас списали. Я знаю, что многие люди не верили в нас. Думаю, что теперь они могут сказать, что у нас есть шансы", — цитирует Дончича Clutch Poitns.

Лука Дончич / Фото: Reuters

Дончич проводит в НБА только второй год. В прошлом сезоне он был признан лучшим новичком лиги. До этого он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.

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Мы уже писали, что словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд. 20-летний защитник "Далласа" сделал трипл-дабл в Мексике.

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