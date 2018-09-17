Герой матча с Испанией Святослав Михайлюк: "Нужно побыть в одиночестве"

Если вас не было в пятницу в киевском Дворце спорта – кусайте локти! Потому что отборочный поединок ЧМ-2019 Украина – Испания – это просто, как любят сейчас выражаться наши селебрити, бомба-ракета! И игра, и атмосфера, и результат – все было прекрасно! Забитые трибуны сначала не садились две минуты, пока Денис Лукашов не распечатал кольцо "Красной фурии" дальним выстрелом, затем стояли заключительную минуту, а после исторической победы над пиренейцами 76:65 а капелла исполнили гимн и готовы были носить команду на руках. Никто даже не вспомнил, что европейский гранд приехал без своих игроков НБА – он был повержен, а остальное – нюансы!

Коуч испанцев Серджио Скариоло в первой осечке в отборе "обвинил" прежде всего снайперов Михайлюка (22) и Лукашова (11). Новобранец "Лейкерс" забросил 5 "трех", а Денис добавил еще 3. В Лос-Анджелесе тоже смотрели поединок и написали на клубном сайте целую оду украинцу, отметив еще и 5 перехватов. Мол, Сви не только шутер! А победу Украины назвали ошеломляющей. На паркете Михайлюк выглядел настолько раскрепощенным, что очередную "треху" отпраздновал, имитируя выстрел из лука.

- Святослав, что это за жест был после того, как забросил дальний?

- Лук и стрела?

- Да.

- Непохоже было?

- Да нет, похоже.

- В Америке, да и просто в мире очень многие, забивая трехочковый делают такой жест.

- Что-то есть общее с "молнией" Усэйна Болта. Ты не видишь?

- Это не мой фирменный жест, он довольно популярный у многих баскетболистов. Когда попадаешь с дальней дистанции -- это мне это напоминает стрелу, которая тоже поражает цель с дальней дистанции.

- Приберегли несколько фирменных выстрелов и на Черногорию?

- Надеюсь, надеюсь (улыбается). А там посмотрим.

- Насколько доволен результатом?

- Доволен хорошей игрой всей команды, победным результатом. Ребята сделали для победы все, что могли, поэтому выигрыш – закономерен.

- Я заметила во время игры, как Алексей Лень, стоя к вам спиной, эффектно отдает назад и вы бросаете дальний. Это наработка такая?

- Просто так вышло в матче, что был свободный бросок, и выполнил его таким образом, открываясь перед этим на передачу партнера.

- Это не домашняя заготовка?

- Нет, просто так вышло (улыбается – ред.)

- В этом Дворце Спорта вы в свое время были главной звездой Чемпионата Европы U-16. А за главную команду не выступали с ЧМ-2014. Что изменилось, кроме того, что вы выросли?

- Я бы сказал, что баскетбол немножко поменялся, игроки поменялись молодые приходят, старые – уходят на второй план. Приятно вернуться и впервые с 2014 года сыграть за сборную.

- Когда поверил в то, что вы обыграете Испанию?

- Где уже в конце игры, секунд за 10 до конца матча. Мы уже вели 10, и я только тогда понял, что цели достигнем. Ведь до этого преимущество было достаточно зыбкой – +5, -5. А на последней минуте уже надо было просто правильно закончить игру, что мы в итоге и сделали.

- Как тебе было играть против игроков задней линии испанцев Колома и Родригеса?

- Это очень опытные игроки, оба играют в Евролиге. Родригес – один из лучших разыгрывая в Европе. Но наши защитники, первые и вторые номера, справились с задачей, не дали им разгуляться, вести свою игру и делать свободные броски. Это и привело к победе.

- Остались силы, прежде всего эмоционально, на матч с Черногорией (17 сентября в Никшиче)?

- У нас еще есть два дня. Мы прилетим в Черногории, немного отдохнем, проведем пару тренировок и уже будем настраиваться на следующего соперника. Думаю, сил еще много .

- Тренер сказал, что у вас будет 6 часов ожидания между рейсами в аэропорту Стамбула. Как проведете это время?

- Абстрагируюсь, наверное, посплю, может, фильм посмотрю, так и время быстрее пройдет. Нужно побыть в одиночестве, выходить из-под внимания окружающих тоже важно.

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет 17 сентября против Черногории в гостях. В группе нам нужно попасть в первую тройку.

Положение команд: Испания – 13 очков (7 игр), Украина – 11 (7), Турция – 10 (6), Латвия – 10 (6), Черногория – 9 (6), Словения – 8 (6).