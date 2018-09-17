Герой матча с Испанией Святослав Михайлюк: "Нужно побыть в одиночестве"
Украина ошеломила Испанию в отборе на ЧМ-2019, а наш игрок "Лейкерс" Святослав Михайлюк пускал стрелы
Если вас не было в пятницу в киевском Дворце спорта – кусайте локти! Потому что отборочный поединок ЧМ-2019 Украина – Испания – это просто, как любят сейчас выражаться наши селебрити, бомба-ракета! И игра, и атмосфера, и результат – все было прекрасно! Забитые трибуны сначала не садились две минуты, пока Денис Лукашов не распечатал кольцо "Красной фурии" дальним выстрелом, затем стояли заключительную минуту, а после исторической победы над пиренейцами 76:65 а капелла исполнили гимн и готовы были носить команду на руках. Никто даже не вспомнил, что европейский гранд приехал без своих игроков НБА – он был повержен, а остальное – нюансы!
Коуч испанцев Серджио Скариоло в первой осечке в отборе "обвинил" прежде всего снайперов Михайлюка (22) и Лукашова (11). Новобранец "Лейкерс" забросил 5 "трех", а Денис добавил еще 3. В Лос-Анджелесе тоже смотрели поединок и написали на клубном сайте целую оду украинцу, отметив еще и 5 перехватов. Мол, Сви не только шутер! А победу Украины назвали ошеломляющей. На паркете Михайлюк выглядел настолько раскрепощенным, что очередную "треху" отпраздновал, имитируя выстрел из лука.
- Святослав, что это за жест был после того, как забросил дальний?
- Лук и стрела?
- Да.
- Непохоже было?
- Да нет, похоже.
- В Америке, да и просто в мире очень многие, забивая трехочковый делают такой жест.
- Что-то есть общее с "молнией" Усэйна Болта. Ты не видишь?
- Это не мой фирменный жест, он довольно популярный у многих баскетболистов. Когда попадаешь с дальней дистанции -- это мне это напоминает стрелу, которая тоже поражает цель с дальней дистанции.
- Приберегли несколько фирменных выстрелов и на Черногорию?
- Надеюсь, надеюсь (улыбается). А там посмотрим.
- Насколько доволен результатом?
- Доволен хорошей игрой всей команды, победным результатом. Ребята сделали для победы все, что могли, поэтому выигрыш – закономерен.
- Я заметила во время игры, как Алексей Лень, стоя к вам спиной, эффектно отдает назад и вы бросаете дальний. Это наработка такая?
- Просто так вышло в матче, что был свободный бросок, и выполнил его таким образом, открываясь перед этим на передачу партнера.
- Это не домашняя заготовка?
- Нет, просто так вышло (улыбается – ред.)
- В этом Дворце Спорта вы в свое время были главной звездой Чемпионата Европы U-16. А за главную команду не выступали с ЧМ-2014. Что изменилось, кроме того, что вы выросли?
- Я бы сказал, что баскетбол немножко поменялся, игроки поменялись молодые приходят, старые – уходят на второй план. Приятно вернуться и впервые с 2014 года сыграть за сборную.
- Когда поверил в то, что вы обыграете Испанию?
- Где уже в конце игры, секунд за 10 до конца матча. Мы уже вели 10, и я только тогда понял, что цели достигнем. Ведь до этого преимущество было достаточно зыбкой – +5, -5. А на последней минуте уже надо было просто правильно закончить игру, что мы в итоге и сделали.
- Как тебе было играть против игроков задней линии испанцев Колома и Родригеса?
- Это очень опытные игроки, оба играют в Евролиге. Родригес – один из лучших разыгрывая в Европе. Но наши защитники, первые и вторые номера, справились с задачей, не дали им разгуляться, вести свою игру и делать свободные броски. Это и привело к победе.
- Остались силы, прежде всего эмоционально, на матч с Черногорией (17 сентября в Никшиче)?
- У нас еще есть два дня. Мы прилетим в Черногории, немного отдохнем, проведем пару тренировок и уже будем настраиваться на следующего соперника. Думаю, сил еще много .
- Тренер сказал, что у вас будет 6 часов ожидания между рейсами в аэропорту Стамбула. Как проведете это время?
- Абстрагируюсь, наверное, посплю, может, фильм посмотрю, так и время быстрее пройдет. Нужно побыть в одиночестве, выходить из-под внимания окружающих тоже важно.
Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет 17 сентября против Черногории в гостях. В группе нам нужно попасть в первую тройку.
Положение команд: Испания – 13 очков (7 игр), Украина – 11 (7), Турция – 10 (6), Латвия – 10 (6), Черногория – 9 (6), Словения – 8 (6).
Вы сейчас просматриваете новость "Герой матча с Испанией Святослав Михайлюк: "Нужно побыть в одиночестве"". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"