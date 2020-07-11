"Будто еду за решетку": как относятся к изоляции американские спортсмены

Звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс"Леброн Джеймс, которого во время тренировки в маске сравнили с суперзлодеем, объявил, что отправился в Орландо, где в ближайшие месяцы планируется доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА. Однако трехкратный чемпион Лиги не слишком доволен необходимостью покинуть дом.

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"Только что оставил свою теплую кроватку, чтобы отправиться в пузырь. Дерьмовое чувство, ощущение, будто еду за решетку. Ненавижу покидать дом", — написал Леброн на своей странице в Twitter.

Пузырем за океаном называют территорию, где будут проживать баскетболисты и проводиться матчи остатка сезона НБА. И хотя отели для команд просто шикарные, а многие номера – с видом на Диснейленд, изоляция и расставание с родными расстраивают спортсменов.

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Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей.

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Мы также сообщали, что с формы игроков НБА убирают фамилии. Национальная ассоциация представила список надписей, которыми баскетболисты могут заменить имена на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. Лига и профсоюз разрешили игрокам писать вместо фамилий заявление о расовой и социальной справедливости.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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