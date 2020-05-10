Летом за украинца начнется борьба на Западе: "Пеликаны" должны дать больше, чем 4,6 миллиона за сезон

Несмотря на паузу в НБА из-за пандемии коронавируса, клубы Национальной ассоциации начинают задумываться над летним усилением. Например, "Нью-Орлеан Пеликанс" положили глаз на 26-летнего украинского центрового "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня, который этим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист The Athletic Уильям Гиллори. Ранее мы писали, что зарплаты украинских звезд НБА – под угрозой.

"Пеликанс" уже практически готовы подписать игрока сборной Украины, однако, по информации СМИ, их ждет серьезная борьба за Лэня с "Сакраменто", поскольку калифорнийский клуб готов предложить украинскому центровому новый контракт.

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Алексей Лэнь в игре против "Клипперс" / Фото: Reuters

Напомним, что в этом сезоне Лэнь получал 4,6 миллиона долларов. Эта сумма вполне доступна для любой команды НБА, которая стремится усилить ротацию на позиции центрового. "Сакраменто" на данный момент занимает 11 место в Западной конференции и еще претендует на плей-офф. "Пеликанс" на Западе идут 10-ми с таким же количеством побед – 28.

Напомним, украинец Лэнь перешел из "Атланты" в "Сакраменто" в результате обмена в феврале 2020 года. До этого Алексей полтора сезона выступал за "Атланту Хоукс", а до этого четыре сезона отбегал за "Финикс Санз".

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