Игрок НБА, который объелся мармеладной марихуаной, отстранен на 10 матчей

Уэйтерс не только ел "конфеты" сам, но и угощал партнера

Дион Уэйтерс/Фото "Майами"

Атакующий защитник "Майами Хит" Дион Уэйтерс отстранен клубом на 10 матчей без сохранения заработной платы за поведение, наносящее вред команде. Ранее мы писали, что игроку НБА оказывали экстренную помощь в самолете – он объелся мармеладом.

Читайте также: Король НБА вошел в историю, повторив достижение Мэлоуна и Абдул-Джаббара



"Майами" решилось на такой шаг после того, как у Уэйтерса случился припадок в самолете и ему пришлось оказывать экстренную помощь. Сначала говорили, что защитник объелся конфетами. Но оказалось, что это были не простые конфеты, а "мармеладная" съедобная формы марихуаны. Клуб считает, что Уэйтерс также дал эту марихуану товарищу по команде.

Реклама

Теперь формально Уэйтерс сможет выйти на паркет 1 декабря, но это не значит, что "Хит" будут давать ему игровое время. В нынешнем сезоне "Майами" уже дисквалифицировал Уэйтерса за критику главного тренера Эрика Споэльстры. Даже когда Дион имел право играть, тренерский штаб не выпускал его на площадку в матчах регулярного чемпионата. Мы также сообщали, чтотренера НБА за неосторожное слово оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Смотрите также, как бывший любовник Мадонны, баскетболист Деннис Родман, признался в том, что певица хотела от него забеременеть

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама