Игрок НБА, который объелся мармеладной марихуаной, отстранен на 10 матчей

Атакующий защитник "Майами Хит" Дион Уэйтерс отстранен клубом на 10 матчей без сохранения заработной платы за поведение, наносящее вред команде. Ранее мы писали, что игроку НБА оказывали экстренную помощь в самолете – он объелся мармеладом.
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"Майами" решилось на такой шаг после того, как у Уэйтерса случился припадок в самолете и ему пришлось оказывать экстренную помощь. Сначала говорили, что защитник объелся конфетами. Но оказалось, что это были не простые конфеты, а "мармеладная" съедобная формы марихуаны. Клуб считает, что Уэйтерс также дал эту марихуану товарищу по команде.
Теперь формально Уэйтерс сможет выйти на паркет 1 декабря, но это не значит, что "Хит" будут давать ему игровое время. В нынешнем сезоне "Майами" уже дисквалифицировал Уэйтерса за критику главного тренера Эрика Споэльстры. Даже когда Дион имел право играть, тренерский штаб не выпускал его на площадку в матчах регулярного чемпионата. Мы также сообщали, чтотренера НБА за неосторожное слово оштрафовали на 50 тысяч долларов.
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