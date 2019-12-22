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Игрока "Вашингтона" удалили за словесную перепалку с болельщиками

22 декабря, 10:31

Айзее Томасу не понравились выкрики фанатов

Айзея Томас

Айзея Томас / Фото: Instagram

В ночь на 22 декабря состоялся матч регулярного чемпионата НБА "Филадельфия Сиксерс" — "Вашингтон Уизардс". Встреча закончилась победой "Филадельфии" со счетом 125:108. Ранее мы писали, что "Атланта" украинца Лэня продолжает падение в регулярном чемпионата НБА.

В заключительной четверти произошел интересный случай: за несколько минут до финальной сирены был удален разыгрывающий "Вашингтона" Айзея Томас.

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Причиной тому стало то, что 30-летний американец поднялся на трибуну и вступил в словесную перепалку с несколькими болельщиками "Филадельфии".

Эта победа позволила "Филадельфии" прервать серию из трех поражений. "Вашингтон" проиграл третью игру кряду.

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Ранее мы писали, что украинец Михайлюк и его "Детройт" не устояли в матче НБА c "Вашингтоном". Украинский баскетболист набрал в домашней встрече семь очков, а его команда остается десятой на Востоке.

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баскетбол НБА

Источник: Сегодня|Спорт

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