Как добиться супермодели с уникальным цветом кожи: звезда "Лейкерс" проводит время с известной красоткой

В мире шоу-бизнеса активно обсуждают новый роман – известная канадская супермодель Винни Харлоу с мая состоит в отношения с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Кайлом Кузмой. И чтобы подлить масла в огонь, красотка показала, как проводит время с баскетболистом на карантине. Ранее были опубликованы фото шикарного особняка звезды "Лейкерс" за 52 миллиона.

Харлоу известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго, – нарушения пигментации кожи. Однако в мире моды это только добавило ей изюминки. И на сегодняшний день у Винни уже восемь миллионов подписчиков.

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Надо отметить, стартовать Винни помогла автор и ведущая телешоу "Топ-модель по-американски" Тайра Бэнкс, которая разместила фото девушки в Instagram, и Харлоу стала одной из 14 финалисток 21 сезона шоу в 2014 году.

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Что касается отношений с Кузмой, то, по словам инсайдеров, с героиней обложек модных журналов Кайл познакомился еще осенью прошлого года на вечеринке по случаю Недели моды в Нью-Йорке. Однако на новый уровень их отношения вышли только во время совместной самоизоляции.

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Во время пандемии они прогуливались по Лос-Анджелесу, романтично держась за руки. А затем оба скрылись в машине баскетболиста. Пикантности ситуации добавил тот факт, что все прошлое лето Кузма провел, прячась от фотокамер с другой супермоделью — Кендалл Дженнер. Тогда пара устроила себе романтичный отдых на яхте.

Также есть информация, что в апреле звезда "Лейкерс" буквально брал Винни штурмом. Кузма лайкнул все изображения Харлоу в Instagram, делал репосты ее историй и писал комментарии к постам. И в итоге добился своего.

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