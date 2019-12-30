Какой хук у здоровяка Шака: легенда НБА после боя Джервонты помял лицо журналисту и вознес Уайлдера

Шакіл О'Ніл / Фото: Twitter

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Легендарный здоровяк баскетбола Шакил О'Нил, который в воскресенье побывал на поединке за титул регулярного чемпиона WBA в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Юриоркисом Гамбоа, под впечатление от нокаута американского "Танка" показал свой хук американскому журналисту.

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"Это невероятный бой и отличная работа Дэвиса, – сказал Шак. – Во раунде, когда он наносил удары по Гамбоа, было видно, что он действительно хочет отправить его в нокаут. Дэвис – жесткий парень. Часто ли я смотрю бокс? Я смотрю все важнейшие поединки. Среди моих любимых боксеров Мэйвезер, Майк Тайсон, Холифилд. Кто сегодня король супертяжелого дивизиона? Конечно, Деонтей Уайлдер".

Ранее мы писали, что менеджер Ломаченко предупредил Джервонту Дэвиса: "Здесь только один король дивизиона". Эгис Климас начинает подогревать интерес вокруг возможного боя украинца против американского "Танка".

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?", – написал Климас в Instagram.

Ранее сам украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.

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