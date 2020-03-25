Клуб НБА пошел на резкое сокращение зарплат "богачам", чтобы избежать увольнений

Поскольку спортивный сезон откладывается на неопределенное время, многие клубы подумывают о сокращении издержек. В некоторых командах игроки сами идут на "урезание", в некоторых это приходится делать руководству, а некоторые пока что молчат. Читайте о сокращении зарплат в "Барселоне" – Месси потеряет около шести миллионов евро за месяц простоя.

В Национальной баскетбольной ассоциации первой на радикальный шаг пошла "Филадельфия 76". Клуб ввел временное снижение заработной платы в размере 20% для работников клуба, получающих более 50 тысяч долларов. Ограничение вступает в силу с 15 апреля и будет действовать до конца июня, сообщает New York Times. Решение урезать зарплату сотрудникам приняли, чтобы избежать массовых увольнений. Читайте также: украинский баскетболист раскрыл результат теста на коронавирус.

Работники на контрактах, например сотрудники тренерского штаба и фронт-офиса "Сиксерс", также были приглашены к участию в программе, но не могли быть принуждены. И генеральный менеджер "Филадельфии" Элтон Бренд согласился на урезание зарплаты.

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Баскетбольный клуб принадлежат компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, которая также владеет клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилс". Однако об уменьшении зарплат хоккеистам пока что не говорили.

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