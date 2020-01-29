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Пауло Коэльо уничтожил книгу, которую писал вместе с Коби Брайантом

29 января, 16:45

По мнению известного писателя, после гибели баскетболиста публиковать книгу нет никакого смысла

Коби Брайант и Пауло Коэльо

Коби Брайант и Пауло Коэльо / Фото: Daily Mail / Sport

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Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую он писал совместно со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолета 26 января. Как мы писали ранее, эксперты уже опознали тело Брайанта и еще трех жертв катастрофы.

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Отметим, что "Алхимик" Коэльо был любимой книгой Брайанта. Идея совместно написать книгу появилась у них еще в 2016 году, а к делу они приступили несколько месяцев назад. Однако теперь, по мнению писателя, нет никакого смысла публиковать книгу без погибшего соавтора.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны, в результате крушения вертолета погибли еще семь человек, включая пилота.

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Брайант пользовался частным вертолетом еще с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Коби, 18 раз участвовавший в Матче звезд НБА и 5 раз становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, завершил карьеру в 2016 году. Прошлым летом ему исполнился 41 год. По словам его друзей, Брайант хотел умереть молодым.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: Сегодня|Спорт

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