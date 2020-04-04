Коби Брайанта посмертно внесут в Зал славы баскетбола

Трагически погибший бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант в этом году будет включен в Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания. По данным источника, помимо игрока "Лейкерс", в зал славы будут внесены лучшие американские баскетболисты начала 2000-х годов – Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Официально список будет объявлен сегодня, 4 апреля.

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Напомним, Коби Брайан погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли.

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Напомним, что накануне книга легенды баскетбола Коби Брайанта была опубликована посмертно в США. Книга рассказывает о дворовой команде с тренером-волшебником.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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