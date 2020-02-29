Команды обоих украинцев в НБА победили в гостях, несмотря на "горшки" Михайлюку

"Детройт" с разницей всего в два очка выиграл у "Финикса", а "Сакраменто" - в три у "Мемфиса"

Боевые победы добыли минувшей ночью в НБА команды наших баскетболистов. Причем и "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка, и "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня выиграли с разницей всего в несколько очков на выезде. Вчера мы сообщали, что Лэнь сделал первый дабл-дабл за "Сакраменто".

"Сакраменто" играл в Мемфисе с прямым конкурентом за место в плей-офф. "Королям" удалось отойти от неудачной первой четверти (21:30) и вырвать победу – 104:101. Это позволило им подняться на 11-е место Западной конференции, имея 25 побед и 34 поражения. "Мемфис" пока что держится восьмым с показателем 28/31. Алексей Лэнь продуктивно провел свои 16 минут на площадке, собрав 6 очков и 7 подборов, сделав три передачи, по одному перехвату и блок-шоту. Причем украинский центровой реализовал все свои броски.

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Святослав Михайлюк получил в "Детройте" целые 30 минут игрового времени во встрече с "Финиксом", за которые записал в свою статистику 13 очков, 4 передачи и 3 перехвата. "Поршни" победили в Аризоне одного из аутсайдеров Западной конференции (113:111), но остались на 12-м месте на Востоке. У "Детройта" 20 побед и 41 поражение. А в этом поединке украинскому защитнику поставили два смачных блок-шота.

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