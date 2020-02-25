Играть никто не будет: в Италии остановили чемпионат по баскетболу в пяти лигах из-за опасного вируса

В Италии продолжают массово отменять соревнования из-за коронавируса. Так, итальянская федерация баскетбола в предстоящие выходные отменила матчи в трех главных лигах у мужчин и в двух – у женщин из-за вспышки заболевания в стране. Когда возобновятся турниры – пока неизвестно. Об этом сообщает журналист Эмилиано Карчиа. Ранее мы писали, что финал игры украинца в Италии отменен из-за вируса: "Ни мы, ни организаторы не в силах что-то сделать".

Также мы сообщали, что суперматч "Ювентус" – "Интер" и еще пять поединков чемпионата Италии пройдут без зрителей. Шесть матчей 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах. Как сообщает Football Italia, информацию подтвердил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Такие меры предосторожности приняты в связи с обрушившейся на Италию эпидемии коронавируса.

"Уже приняты меры, запрещающие любые мероприятия до следующего воскресенья", – сказал Спадафора. – "Изначально для Ломбардии, Венето и Пьемонта. Теперь мы также распространили на Фриули-Венецию-Джулию, Эмилию-Романью и Лигурию".

Напомним, что из-за коронавируса уже пострадала Лига Европы. Как мы сообщали ранее, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

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Накануне власти Италии подтвердили еще одну смертьот коронавируса COVID-19. Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Это седьмой смертельный случай от вируса в стране.

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