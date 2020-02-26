Украинская ночь в НБА: сумасшедший данк через Михайлюка и одна попытка Лэня в новом клубе

Поединки регулярного чемпионата НБА ночью провели украинские баскетболисты Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк. Вот только результаты встреч для центрового и защитника оказались разными, да и статистические показатели игроков отличались. Ранее мы писали, что украинская звезда НБА Михайлюк в матче с "Портлендом" набрал всего пять очков, а его "Детройт Пистонс" потерпел поражение.

Этой ночью "Детройт" нашего защитника Святослава Михайлюка принимал "Денвер Наггетс" и снова уступил со счетом 98:115. Михайлюк вышел в стартовом составе и за 17 минут на паркете набрал 6 очков, забросив два из шести трехочковых, отдал одну передачу и сделал один перехват. Отметим, что это уже шестое поражение "Детройта" подряд и "Пистонс" идут на 12 месте в Восточной конференции.

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Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь провел свой второй матч в составе "Королей" после перехода из "Атланты". На сей раз – против "Голден Стэйт Уорриорс", и встреча завершилась победой "Сакраменто" – 112:94. За 15 с копейками минут украинец собрал 4 подбора, сделал одну передачу и 2 блок-шота, но не набрал ни одного очка. При этом Лэнь совершил лишь одну попытку броска, которая оказалась неточной.

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Ранее мы рассказывали про шумный дебют Лэня в новой команде НБА – с потасовкой и ворохом подборов. Матч с "Клипперс" стал для украинца первом после восстановления от травмы бедра. В данный момент Кингз находятся на 13-м месте таблицы Западной конференции НБА. Следующий матч "Сакраменто" проведет 28 февраля против "Оклахома-Сити Тандер".

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