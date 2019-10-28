Король НБА эвакуировал семью из-за лесных пожаров и не мог найти свободные номера

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Масштабные лесные пожары в Калифорнии вынуждают эвакуироваться из зоны бедствия не только рядовых американцев, но и звезд спорта и шоу-бизнеса. Так, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс тоже забрал семью и покинул свой дом в Брентвуде. Об этом трехкратный чемпион НБА сообщил в своем Twitter и призвал других людей, которые находятся в опасных районах штата, быстрее найти себе безопасное убежище. Ранее мы писали, что школьную футболку "Короля" продали на аукционе за круглую сумму.

"Пожары в Лос-Анджелесе совсем не шутка! Мы были вынуждены срочно эвакуироваться вместе с семьей. Ищем номера, но пока не везет", – признавался Леброн.

Чуть позже он сообщил, что у него уже все в порядке и призвал остальных последовать его примеру: "Молюсь за все семьи в этом районе, которые сейчас могут быть затронуты пожаром! Пожалуйста, как можно скорее доберитесь до безопасного места".

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Отметим, что дом в пригороде Лос-Анджелеса Король Джеймс приобрел в прошлом году, когда перебрался из "Кливленда" в "Лейкерс". Ранее мы отмечали, что самые большие кольца в истории НБА получили "Динозавры".

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