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Коронавирус нашли у тренера испанского клуба, и украинцу пришлось сдать тест

14 августа, 13:26

Елена Павлова Елена Павлова

Наставник "Уникахи" с положительным результатом был помещен на внутренний карантин

Испанский баскетбольный клуб "Уникаха" объявил, что у члена тренерского штаба команды обнаружен коронавирус – сообщает eurohoops.net. Напомним, что за коллектив из Малаги выступает украинский центровой Владимир Герун, который вошел в десятку лучших новичков Еврокубка.

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Вся команда, игроки и тренеры "Уникахи" прошли тестирование перед сбором. Наставник с положительным результатом проявлял симптомы заболевания и после анализа был помещен на внутренний карантин. Состояние заболевшего в клубе называют удовлетворительным.

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Остальные тренеры и все баскетболисты "Уникахи", включая украинского центрового Владимира Геруна, сдали отрицательные тесты и могут спокойно готовиться к новому сезону.

Владимир Герун/Фото "Уникаха"
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Владимир Герун/Фото "Уникаха"

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Напомним, что Герун вернулся в Европу после выступления в NCAA в составе Западной Вирджинии и "Портленда". Пятый сезон своей карьеры Владимир Герун провел в составе представителя Еврокубка "Уникахи" – украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тренер тестирование баскетболист коронавирус Владимир Герун Уникаха Малага
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