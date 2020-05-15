"Кто в команде матерится больше всех?": при пустых трибунах в трансляции попадет много пикантных слов

Трехкратный чемпион НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри посетил в США ток-шоу Джимми Киммела, в котором поделился мнением о ругательствах на площадке, которые будет очень хорошо слышно во время трансляциий матчей из-за отсутствия зрителей на трибунах. Напомним, что часть сезона самый дорогой баскетболист мира пропустил из-за сломанной руки.

"Это будет неправильно. Раньше на некоторых игроков вешали маленькие микрофоны, чтобы слышать, что они говорят, но без болельщиков все это выйдет на новый уровень. Теперь зрители услышат, что говорят все игроки на площадке, на скамейке, тренеры. Наверное, это придаст дополнительный интерес. Кто в команде матерится больше всех? Здесь вообще двух мнений быть не может. Конечно, я. А если серьезно – Дрэймонд Грин. Он – эксперт в трештоке. Он просто на другом уровне", — сказал Карри.

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Также звездный американский защитник рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в сезоне: "Сделал корзину своими руками во время карантина. Некоторые люди почему-то думают, что у всех игроков НБА дома есть собственная баскетбольная площадка. Но это не так".

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Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта после того, как коронавирусом заразился баскетболист "Юты Джаз" Руди Гобер. А с 8 мая в городах, где был ослаблен режим самоизоляции, можно будет проводить тренировки с ограничениями. В занятиях смогут принимать участие не более четырех человек, и вне тренировочного процесса они должны носить защитные маски.

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