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Леброн заменил Джордана в битве с пришельцами и показал тизер "Космического джема-2"

21 августа, 16:16

Елена Павлова Елена Павлова

Баскетбольная комедия появится на экранах в 2021 году

Появился тизер второй части спортивной комедии "Космический джем-2", главную роль в которой сыграет звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" и трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. О том, что легендарный Леброн заглянет к Багзу Банни, сам баскетболист сообщил в начале мая. А теперь благодаря ролику можно оценить форму Джеймса с логотипом Looney Tunes.

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Отметим, что "Космический джем-2" появится на мировых экранах 16 июля 2021 года. Это будет продолжение баскетбольной фэнтези-комедии об матче между жителями мультяшного мира и пришельцами-поработителями. Но если в первой части сыграла легенда "Чикаго Буллз" Майкл Джордан, то на сей раз "земным" лидером в фантастическом состязании станет действующая суперзвезда баскетбола Леброн Джеймс.

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"Мне просто хотелось бы, чтобы дети понимали, насколько сильными они могут себя чувствовать и насколько сильными они могут быть, если просто не откажутся от своей мечты", – сказал The Hollywood Reporter Джеймс, который также является продюсером.

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Партнерами Джеймса по съемочной площадке стали звезда сериала "Ходячие мертвецы" Сонекуа Мартин-Грин и Дон Чидл, за плечами которого блокбастеры "Траффик", "12 друзей Оушена" и "Железный человек" – вторая и третья части.

Ранее мы также сообщали, как относятся к изоляции американские баскетболисты.

Смотрите, как танцует Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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НБА баскетболист Леброн Джеймс Майкл Джордан Космический джем
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