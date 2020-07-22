Майкл Джордан против Леброна Джеймса: определили место звезды "Лейкерс" в рейтинге величайших игроков

В этом сезоне "Король" собирается завоевать четвертый титул в НБА, у Джордана было шесть

Американский спортивный ресурс ESPN провел опрос по определению места легкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса в рейтинге величайших игроков в истории баскетбола. Ранее мы рассказывали, как выглядит новый дом "Короля" с семью каминами и "горящим" теннисным кортом за 39 миллионов.

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По результатам большинства опросов Джеймс всегда уступает первое место легенде "Чикаго Буллз" Майклу Джордану.

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"Комиссия по прогнозам ESPN проголосовала за место Леброна в рейтинге величайших игроков в истории: 43,9% поставили Джеймса на второе место, 34,1% включили в топ-5, 12,2% считают величайшим баскетболистом всех времен, по 4,9% ставят на третье место и включают в топ-10", — приводит результаты голосования Twitter NBA Central.

Отметим, что 35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25 очков, делает 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP сезона наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо.

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"Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвертый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо 31 июля.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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