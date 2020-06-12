Легенда баскетбола поймал рыбу весом в 200 килограмм

Гигантский марлин Джордана оказался только шестым по величине на турнире

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поймал огромного марлина весом 200,6 кг, сообщает New York Post. Бывший игрок "Чикаго Буллз" принимал участие в соревновании по рыболовному спорту Big Rock Blue Marlin Tournament с призовым фондом 3,3 миллиона долларов.

Отмечается, что победителю, поймавшему самую крупную рыбу, достанется треть от призового фонда. марлин Джордана оказался шестым по величине, пойманным на турнире. Всего в турнире принимало участие 205 лодок со всего мира.

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Ранее мы писали, что форму лучшего баскетболиста всех времен продали на аукционе за невероятную сумму. Комплект формы Майкла Джордана обошелся покупателю почти в 300 тысяч долларов.

Интересно, что в этом комплекте формы Джордан провел далеко не лучший матч в карьере. 18 апреля 1997 года "Чикаго" проиграл "Детройту" со счетом 91:108, а сам Джордан набрал всего 18 очков, хотя в среднем в том сезоне набирал 26.

Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

А американская художница Барбара Линн Хелман выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей. На создание картины ушло 5300 кубиков.

Майкл Джоржан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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