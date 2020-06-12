Легенда баскетбола поймал рыбу весом в 200 килограмм

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поймал огромного марлина весом 200,6 кг, сообщает New York Post. Бывший игрок "Чикаго Буллз" принимал участие в соревновании по рыболовному спорту Big Rock Blue Marlin Tournament с призовым фондом 3,3 миллиона долларов.
Отмечается, что победителю, поймавшему самую крупную рыбу, достанется треть от призового фонда. марлин Джордана оказался шестым по величине, пойманным на турнире. Всего в турнире принимало участие 205 лодок со всего мира.
Ранее мы писали, что форму лучшего баскетболиста всех времен продали на аукционе за невероятную сумму. Комплект формы Майкла Джордана обошелся покупателю почти в 300 тысяч долларов.
Интересно, что в этом комплекте формы Джордан провел далеко не лучший матч в карьере. 18 апреля 1997 года "Чикаго" проиграл "Детройту" со счетом 91:108, а сам Джордан набрал всего 18 очков, хотя в среднем в том сезоне набирал 26.
Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.
А американская художница Барбара Линн Хелман выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей. На создание картины ушло 5300 кубиков.
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