Лэнь "ожил" и вышел на площадку в НБА, но его "Атланта" снова проиграла

Алексей Лэнь забивает сверху / Фото: Reuters

В регулярном чемпионате НБА "Атланта Хокс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, проиграла десятый матч подряд. Наш центровой довольно быстро восстановился после повреждения и вернулся на площадку в гостевой встрече с "Буллз" в Чикаго. Мы писали, что неделю назад Лэнь получил травму в игре с "Кливлендом".

Правда, возвращение в строй не сильно порадовало Алекса: его команды была разбита "быками" – 116:81. Интересно, что 26-летний украинец отметился стопроцентной точностью: он реализовал все четыре двухочковых броска с игры и оба штрафных, набрав 10 очков. Также в его активе пять подборов и две передачи. Читайте, как Лэнь готовился к сезону и работал над трехочковыми бросками.

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Также неудачей завершился выездной поединок и для другого украинца в НБА – Святослава Михайлюка. "Детройт Пистонс" уступил "Сан-Антонио Сперз" – 109:136. Свят провел на площадке всего 14 минут, за которые собрал пять очков, по одному подбору и передаче при двух потерях. "Детройт" занимает 11-е место в Восточной конференции, "Атланта" – последнее, 15-е.

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