Лучшее спортивное фото 2019 года: этот застывший момент неизвестности поразил всех

Стала известна лучшая спортивная фотография 2019 года, победившая в международном конкурсе World Press Photo. Снимком №1 стала работа клуба НБА "Торонто Рэпторс" Марка Блинча. Ранее мы писали, что испанский центровой "Торонто" Марк Газоль перевоплотился в солиста группы Queen.
Читайте также: Яркие эмоции, лебедь и кот: лучшие спортивные фото 2019 года
Фотография была сделана в мае 2019 года во время седьмой игры полуфинала Восточной конференции, в котором "Торонто" играл с "Филадельфией Сиксерс". Тогда победу канадским "Динозаврам" с финальной сиреной принес точный бросок Кавая Леонарда.
На последних секундах встречи при счете 90:90 Леонард бросил мяч в сторону корзины, тот четыре раза ударился о кольцо и все же опустился в сетку. За этим моментом Кавай наблюдал, уже сидя на паркете. Он опустился на корточки, считая удары мяча о дужку кольца, пока тот не свалился в корзину. Именно этот момент баззер-биттера и всеобщего ожидания развязки запечатлел на свою камеру Блинч.
Ранее мы сообщали, что в США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии.
Смотрите, как завершился Матч всех звезд НБА
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк